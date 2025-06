Stati Uniti, il 14 giugno in piazza contro Trump nel "No Kings Day"

Walmart è finito nel mirino dei trumpiani dopo che l'ereditiera della catena di grandi magazzini Christy Walton ha lanciato un appello civico sulle pagine del New York Times. Walton e la stessa azienda, da tempo percepita come vicina a posizioni conservatrici, sono al centro di polemiche e minacce di boicottaggio da parte dei sostenitori di Trump. A scatenare la reazione è stata la pagina pubblicitaria sul New York Times sotto lo slogan "No Kings Day" che invitava i cittadini a partecipare ai dibattiti pubblici e a difendere valori come le alleanze con gli alleati, la difesa contro i dittatori e il rispetto dei partner commerciali: un messaggio interpretato come critica all'agenda isolazionista del presidente Usa. Sebbene l'annuncio non menzioni il tycoon per nome, infatti, l'enfasi su determinati valori è stata ampiamente considerata come una critica alla politica estera di Trump e al programma America First.