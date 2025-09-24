Da giovedì saranno effettive le riduzioni dei dazi Usa per l'Ue

A partire da giovedì saranno in vigore le applicazioni delle riduzioni tariffarie previste dall'accordo Ue-Usa sui dazi. E' quanto prevede l'avviso di notifica visibile sul Registro federale americano. Viene così attuato l'ordine esecutivo di Donald Trump del 5 settembre, che prevedeva alcune importanti esenzioni su aeromobili e suoi componenti, farmaci generici e alcuni prodotti chimici. Sul fronte automotive, l'avviso federale indica la tariffa del 15% su automobili e parti di ricambio. Intanto, dopo il ritorno in prima serata dello show "Jimmy Kimmel Live!", Trump attacca su Truth: "Non riesco a credere che ABC Fake News abbia ridato il lavoro a Jimmy Kimmel. Penso che proveremo a far uscire Abc da questa situazione. Vediamo come ci riusciamo. L'ultima volta che sono andato contro l'emittente mi hanno dato 16 milioni di dollari. Questa volta sembra ben più redditizio".