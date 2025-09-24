Da giovedì saranno effettive le riduzioni dei dazi Usa per l'Ue

© Ansa
Trump: "Non riesco a credere al ritorno di Kimmel in tv, Abc ne risponderà"
A partire dal 25 settembre saranno in vigore le applicazioni delle riduzioni tariffarie previste dall'accordo Ue-Usa sui dazi. E' quanto prevede l'avviso di notifica visibile sul Registro federale americano. Viene attuato l'ordine esecutivo di Donald Trump del 5 settembre, che prevedeva alcune importanti esenzioni su aeromobili e suoi componenti, farmaci generici e alcuni prodotti chimici. Sul fronte automotive, l'avviso federale - dal titolo "Attuazione di alcuni elementi tariffari dell'accordo quadro Ue-Usa su un'intesa commerciale reciproca, equo ed equilibrato - indica la tariffa del 15% su automobili e parti di ricambio.
"Non posso credere che fake news Abc abbia ridato il posto a Jimmy Kimmel". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth prima di minacciare il network. "Penso che proveremo a far uscire Abc da questa situazione. Vediamo come ci riusciamo. L'ultima volta che sono andato" contro l'emittente "mi hanno dato 16 milioni di dollari. Questa volta sembra ben più redditizio", ha avvertito Trump lasciando intendere una possibile azione legale dopo quella con cui il network gli ha pagato 16 milioni.
