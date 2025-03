La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Donald Trump sui fondi Usaid

La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Donald Trump sulla vicenda dei fondi Usaid, l’Agenzia Usa per il diritto internazionale. Gli alti giudici americani hanno infatti stabilito che vanno ripristinati i due miliardi di dollari di pagamenti dovuti agli appaltatori che hanno già completato il loro lavoro. I saggi, con cinque voti a favore e quattro contrari, hanno dunque respinto la richiesta del presidente statunitense di respingere l'ordinanza del tribunale di prima istanza. La bocciatura del tycoon arriva all'indomani del discorso sullo Stato dell'Unione, centrato soprattutto sui dazi voluti da Trump, in particolare con Canada e Messico, ma anche sul tema Groenlandia e canale di Panama. Il premier groenlandese sui social: "Non siamo in vendita".