Usa, Trump ordina di intensificare le espulsioni di immigrati nelle città guidate dai Democratici

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha denunciato il trattamento riservato dall'amministrazione del presidente Donald Trump ai cosiddetti "Dreamers" (gli immigrati irregolari giunti negli usa da minorenni, cui proprio l'amministrazione Obama aveva concesso un'amnistia per rimanere nel Paese), affermando che "vengono demonizzati e trattati come nemici". In un messaggio social pubblicato in occasione del 13esimo anniversario dell'istituzione del programma Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals), introdotto durante la sua amministrazione per consentire ai Dreamers di rimanere negli Usa, Obama ha scritto che l'iniziativa è stata "un esempio di come possiamo essere una nazione di immigrati e una nazione di leggi. Si tratta di un esempio da ricordare oggi, mentre famiglie con storie simili, che vogliono semplicemente vivere, lavorare e contribuire alle loro comunità, vengono demonizzate e trattate da nemiche".