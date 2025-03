Effetto dazi, 200mila autotreni bloccati alla dogana al confine tra Messico e Usa

Il presidente della Camera messicana del trasporto merci, Miguel Ángel Martínez, ha affermato che l'impatto dei dazi imposti da Donald Trump è "già una realtà", poiché più di 200mila autoarticolati sono parcheggiati ai valichi doganali. La Casa Bianca ha deciso di concedere un mese di esenzione dai dazi a Canada e Messico per le auto provenienti dai due Paesi. Intanto è arrivato un ennesimo schiaffo dei giudici a Trump: migliaia di lavoratori licenziati dal Dipartimento dell'agricoltura sono stati reintegrati. I dipendenti devono riavere il loro lavoro per almeno il prossimo mese e mezzo. La decisione è un duro colpo per gli sforzi dell'amministrazione Trump di ridurre drasticamente e rapidamente la burocrazia federale.