A Washington boom di studi legali per difendere i dipendenti pubblici licenziati da Trump

A Washington è boom di nuovi studi legali per difendere le migliaia di dipendenti federali licenziati nel programma di tagli voluto da Trump. Diversi ex avvocati hanno lasciato i grandi studi per mettersi dalla parte dei dipendenti pubblici cacciati. Intanto, la Corte Suprema americana ha bloccato l'amministrazione di Donald Trump sull'utilizzo dell'Alien Enemies Act, una legge di guerra del 1798, per accelerare le deportazioni di migranti. Furiosa la reazione del presidente Usa: "La Corte suprema non mi lascia fare il mio lavoro - ha tuonato -. Non vuole che si caccino i criminali dagli Usa".