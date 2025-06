Usa e Cina confermano l'accordo commerciale sulle terre rare

Stati Uniti e Cina hanno confermato i dettagli di un accordo quadro commerciale per facilitare le esportazioni di terre rare (quei 17 elementi indispensabile per l'industria tecnologica) verso gli Stati Uniti. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese. Gli Usa, da parte loro, rimuoveranno di conseguenza una serie di misure restrittive contro Pechino, si legge in un comunicato. Intanto i dazi all'Ue potrebbero slittare e la scadenza del 9 luglio potrebbe essere prorogata: l'apertura arriva dalla Casa Bianca. Ma lo staff del presidente avverte: "La decisione spetta a Trump".