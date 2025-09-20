Usa, Trump firma ordine esecutivo per visti "gold" da 1 milione di dollari

Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "gold card" da un milione di dollari per chi vuole emigrare nel Paese, la versione per super-ricchi della "green card". "Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi", ha detto Trump. Telefonata tra il presidente Usa e il suo omologo cinese Xi Jinping su dazi, questione TikTok e Fentanyl, lo scambio è stato definito "positivo e costruttivo".