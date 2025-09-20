Logo Tgcom24
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 39 minuti fa

il tempo reale

Usa, Trump firma ordine esecutivo per visti "gold" da 1 milione di dollari

"Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi", ha spiegato il presidente americano

20 Set 2025 - 10:20
© Ansa

© Ansa

Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "gold card" da un milione di dollari per chi vuole emigrare nel Paese, la versione per super-ricchi della "green card". "Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi", ha detto Trump. Telefonata tra il presidente Usa e il suo omologo cinese Xi Jinping su dazi, questione TikTok e Fentanyl, lo scambio è stato definito "positivo e costruttivo".

Il presidente Usa Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una "gold card" da un milione di dollari per chi vuole emigrare nel Paese, la versione per super-ricchi della "green card". "Facciamo arrivare persone che hanno avuto molto successo. Spenderanno molti soldi per entrare. Pagheranno invece di attraversare il confine a piedi", ha detto Trump. "Il presidente Trump - si legge sull'account X della Casa Bianca - firma un ordine esecutivo per aprire nuove strade a persone straordinarie che si impegnano a sostenere gli Stati Uniti, consentendo loro di venire e contribuire all'America attraverso un'immigrazione accelerata. The Trump gold card".

