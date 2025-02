Prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca, Trump con tutti i suoi ministri | Allarme di Musk: "Tagliare spesa pubblica o sarà bancarotta"

Tutti i membri di gabinetto della seconda amministrazione Donald Trump sono "estremamente contenti di Elon Musk". Lo ha scritto il presidente Usa, Donald Trump, in un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social prima della riunione del suo gabinetto. "La stampa e i media lo vedranno oggi", ha aggiunto. Ma Musk lancia subito la sua "bomba" paventando una bancarotta per gli Stati Uniti se non dovessero intervenire sulla spesa pubblica. E fa ancora discutere l'email inviata ai dipendenti pubblici in cui chiedeva di spiegare e giustificare l'esistenza del loro lavoro.