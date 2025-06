Dazi, Donald Trump: "L'Ue non sta offrendo un accordo equo"

Sembra al momento lontana un'intesa sui dazi tra Usa e Ue. Il presidente americano Donald Trump ha infatti affermato che Bruxelles "non sta offrendo, per ora, un accordo equo". Era stata Ursula Von der Leyen al G7 di accelerare per "un'intesa equa e giusta". Intanto prosegue il pugno duro contro l'immigrazione irregolare. L'inquilino della Casa Bianca ha ordinato all'Agenzia federale per il controllo delle dogane e l'immigrazione (l'Ice, Immigration and Customs Enforcement) di rafforzare le operazioni di deportazione di immigrati irregolari nelle grandi città governate dal partito Democratico. In particolare Los Angeles, Chicago e New York, teatro nel fine settimana di vaste manifestazioni di protesta contro le politiche migratorie della Casa Bianca.