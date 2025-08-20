Deportati dagli Usa in Honduras tre bambini cittadini americani di 2, 5 e 7 anni: uno di loro è gravemente malato di cancro

Sono cittadini americani, hanno sette, cinque e due anni e uno di loro ha un tumore al rene al quarto stadio. Eppure questi tre bambini sono stati deportati dalle autorità dell'immigrazione Usa in Honduras, insieme alle loro madri. A segnalare la vicenda è Nbc, secondo cui i tre piccoli, sorella di sette anni e fratellino di cinque, insieme con una terza bimba di soli due anni, sono stati prelevati insieme alle loro mamme in Louisiana e imbarcati su un volo per essere portati nel Paese del Centro America.