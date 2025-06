Usa, bimbo immigrato malato di leucemia arrestato con la famiglia e trasferito in un centro di espulsione: è polemica

La donna, riporta il Los Angeles Times, contesta la detenzione sua e della sua famiglia in una struttura del Texas, e ha chiesto un'ingiunzione per impedire l'immediata deportazione in Honduras. Secondo i documenti presentati in tribunale, nei quali non viene riportato il nome della donna, gli avvocati della famiglia sostengono che non è stata data loro la possibilità di contestare la detenzione di fronte a un giudice imparziale, e che è stato violato il diritto a non essere arrestati illegalmente. "Spesso, in questo Paese, si sente tutta la retorica sul fatto che gli immigrati dovrebbero fare le cose 'nel modo giusto', ed è ironico in questo caso perché ci troviamo in una situazione in cui questa famiglia ha fatto le cose 'nel modo giusto' e viene punita per questo", ha detto uno dei legali al quotidiano. "Hanno seguito la procedura, sono andati dove dovevano andare e hanno fatto tutto ciò che è stato loro richiesto".