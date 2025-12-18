Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
IL DISCORSO ALLA NAZIONE

Dal tacchino per il Ringraziamento alla "fine della guerra lunga 3mila anni": Trump si elegge il migliore di sempre

Il tycoon traccia il bilancio del primo anno del suo secondo mandato ed elenca una serie di trionfi, dall'economia alla sicurezza: "Frontiere chiuse, sicurezza tornata, prezzi in ribasso: da Biden ereditato un disastro. E ora un boom senza precedenti"

18 Dic 2025 - 03:33
© Ansa

© Ansa

Una ventina di minuti con un lungo elenco di "straordinari successi" ottenuti nei primi 11 mesi del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Dallo "stop all'invasione di assassini e spacciatori" alla pace raggiunta a Gaza "dopo una guerra lunga 3mila anni" passando per il prezzo del tacchino per il giorno del Ringraziamento "mai così basso", Donald Trump si è rivolto agli americani con un messaggio di autocelebrazione del suo operato: "Abbiamo detto America First e lo stiamo facendo. Da Biden ho ereditato un disastro. E ora sta per arrivare un boom economico senza precedenti".

donald trump
america
discorso di fine anno