Dal tacchino per il Ringraziamento alla "fine della guerra lunga 3mila anni": Trump si elegge il migliore di sempre

Una ventina di minuti con un lungo elenco di "straordinari successi" ottenuti nei primi 11 mesi del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Dallo "stop all'invasione di assassini e spacciatori" alla pace raggiunta a Gaza "dopo una guerra lunga 3mila anni" passando per il prezzo del tacchino per il giorno del Ringraziamento "mai così basso", Donald Trump si è rivolto agli americani con un messaggio di autocelebrazione del suo operato: "Abbiamo detto America First e lo stiamo facendo. Da Biden ho ereditato un disastro. E ora sta per arrivare un boom economico senza precedenti".