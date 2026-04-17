Il cantante D4vd arrestato per omicidio: nella sua auto il corpo di una 14enne scomparsa

Da tempo Burke era nel mirino degli investigatori. Le autorità stavano raccogliendo prove attraverso un'indagine del gran giurì, che nei mesi scorsi aveva già individuato il cantante come possibile responsabile dell'omicidio. La svolta è arrivata dopo mesi di silenzio e speculazioni. Il cantante aveva evitato dichiarazioni pubbliche, mentre il suo staff aveva riferito che stava collaborando con le forze dell'ordine.