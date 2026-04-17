Il cantante D4vd arrestato per omicidio: nella sua auto il corpo di una 14enne scomparsa
La pop star era già sotto indagine da mesi. Le nuove prove raccolte dal gran giurì di Los Angeles
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Il cantante statunitense D4vd, star emergente della musica e volto noto su TikTok, è stato arrestato con l'accusa di omicidio per la morte di Celeste Rivas Hernandez, la ragazza di 14 anni scomparsa nel 2024 e ritrovata morta mesi dopo a Los Angeles. La notizia, confermata dalla polizia di Los Angeles, ha sconvolto i fan e l'industria musicale. Il giovane artista, all'anagrafe David Anthony Burke, ha 21 anni ed è ora detenuto senza possibilità di cauzione.
Indagine aperta
Da tempo Burke era nel mirino degli investigatori. Le autorità stavano raccogliendo prove attraverso un'indagine del gran giurì, che nei mesi scorsi aveva già individuato il cantante come possibile responsabile dell'omicidio. La svolta è arrivata dopo mesi di silenzio e speculazioni. Il cantante aveva evitato dichiarazioni pubbliche, mentre il suo staff aveva riferito che stava collaborando con le forze dell'ordine.
Macabro ritrovamento
L'episodio chiave risale all'8 settembre 2025. In un deposito giudiziario di Hollywood, gli agenti hanno trovato i resti della ragazza nel bagagliaio anteriore di una automobile collegata all'indirizzo texano del cantante. Secondo gli investigatori, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Erano presenti solo la testa e il torso, chiusi in un sacco per cadaveri. Gli inquirenti ritengono che la giovane fosse morta da settimane prima del ritrovamento.
Nessuna causa
Le autorità non hanno ancora diffuso la causa ufficiale della morte della ragazza. Il medico legale ha dichiarato che il corpo era "gravemente decomposto" e ha rinviato ogni valutazione definitiva in attesa della chiusura delle indagini. Per mesi il caso è rimasto avvolto nel mistero. Anche i documenti ufficiali sulla morte della ragazza erano stati sigillati da un giudice per permettere agli investigatori di lavorare senza interferenze.
Ragazza scomparsa
Celeste Rivas Hernandez viveva a Lake Elsinore, a circa 120 chilometri dal luogo del ritrovamento. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa nell'aprile del 2024. Secondo quanto emerso, non era la prima volta che si allontanava da casa. I vicini la ricordano come una ragazza semplice, che frequentava spesso il negozio del quartiere. Tra gli elementi che hanno colpito gli investigatori c'è un tatuaggio con la scritta "Shhh…" sull'indice della ragazza, molto simile a quello presente sulla mano del cantante.
Carriera crollata
Già dopo il ritrovamento del corpo la carriera di D4vd aveva subito un duro colpo. Il cantante aveva cancellato il tour mondiale e si era progressivamente allontanato dalla scena pubblica. Anche diversi partner commerciali avevano preso le distanze, mentre Kali Uchis, una cantautrice statunitense, ha annunciato il ritiro del brano inciso insieme a lui.