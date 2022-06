Covid, Usa: da Fda ok a vaccini su bimbi a partire dai 6 mesi

Un gruppo di esperti della Food and Drud Administration (Fda), l'agenzia federale Usa per il controllo dei farmaci, ha raccomandato il vaccino Pfizer e Moderna per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni.

Lo riferisce il "New York Times", precisando che, in base alle raccomandazioni degli esperti, il vaccino Pfizer potrà essere utilizzato anche per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 4 anni, mentre con il siero Moderna si potranno vaccinare i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni.