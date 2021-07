Francia, +150% casi in una settimana - Un'impennata "mai vista". Così il ministro della Salute Olivier Ve'ran ha definito l'ultimo bollettino sui casi di Covid nel Paese. Ve'ran attribuisce questo inquietante aumento proprio alla variante Delta. La settimana scorsa, in Francia, si contavano meno di 7.000 casi e ora siamo a 18.000. "Questo - ha detto il ministro - equivale a un aumento della circolazione del virus dell'ordine del 150% in una settimana: non abbiamo mai visto una cosa del genere, ne' con il ceppo storico del virus ne' con la variante inglese, ne' con quella sudafricana ne' brasiliana".

La quarta ondata - La Francia "è entrata in una quarta ondata" di Covid 19 ed è un'ondata "piu' veloce e con una curva più ripida di tutte le precedenti" ha detto portavoce del governo francese, Gabriel Attal. Nel frattempo, il Consiglio di Stato francese ha varato il disegno di legge governativo per la proroga del pass sanitario obbligatorio dal 21 luglio in tutti i luoghi di svago con oltre 50 persone presenti, mentre da agosto entrerà in vigore per caffè, bar, ristoranti, centri commerciali, ospedali e case di riposo.

Regno Unito, aumentano morti e contagi - Le cose non vanno meglio nel Regno Unito, dove si registrano 96 morti di Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 24 marzo, quando i decessi furono 98. Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati ufficiali, aumentano anche i nuovi casi di coronavirus, con un picco di 46.558 contagi in un giorno: un balzo che corrisponde a un +40,7% rispetto a una settimana fa. Non a caso Gli Stati Uniti mettono in guardia i propri cittadini dal viaggiare nel Regno Unito a causa della nuova impennata dei contagi da Covid dovuti soprattutto alla variante Delta. I Cdc, la massima autorità sanitaria federale statunitense, hanno alzato al massimo livello di rischio la Gran Bretagna dopo il Freedom Day del 19 luglio.

Leggi Anche Covid, Usa invita i propri cittadini a non viaggiare in Gran Bretagna

Spagna, casi aumentati nelle ultime 5 settimane - Numeri in aumento anche in Spagna dove si cerca di ridurre decessi e ospedalizzazioni aumentando le somministrazioni dei vaccini. In Spagna il 62,6% (oltre 26,9 milioni di persone) della popolazione è stato vaccinato contro il Covid con almeno una dose, mentre il 51,3% (24,3 milioni di persone) ha completato il ciclo. Le percentuali di protezione sono particolarmente alte tra gli over 40: in queste fasce d'età, il 91,3% delle persone è stato vaccinato con una dose e l'82,2% ha terminato il ciclo. "La vaccinazione sta facendo la differenza" ha affermato la ministra della Sanità, Carolina Darias. Nel Paese, infatti, l'83,1% delle persone risultate positive al Covid nelle ultime cinque settimane - un periodo in cui i casi sono fortemente aumentati - non erano vaccinate quando sono si sono contagiate, ha spiegato il ministro. Il 5,5% aveva invece già completato il ciclo di vaccinazione, mentre l'11,4% era stato vaccinato con una sola dose. "Sono dati molto rilevanti che mostrano l'importanza della vaccinazione per proteggerci dal virus", ha affermato Darias.