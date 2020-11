Biden: "Dal primo giorno gli Stati Uniti rientreranno nell'Oms e negli Accordi di Parigi" | "Trump? Un irresponsabile"

Nella sua seconda giornata da presidente eletto, Joe Biden, dopo essere andato in chiesa, ha reso omaggio nel cimitero retrostante alle tombe della sua prima moglie Neilia e della loro figlia Naomi, morte in un tragico incidente d'auto, nonché a quella del figlio Beau, deceduto per cancro nel 2015. Un rito che aveva compiuto anche martedì, il giorno delle elezioni, e che ha ripetuto, per la prima volta, da presidente. Biden è quindi rientrato nella sua casa di Wilmington.

"Non è uno scherzo. Quello che Trump sta facendo è da presidente più irresponsabile della storia americana", ha aggiunto Biden, riferendosi anche al tentativo dell'inquilino della Casa Bianca di voler sovvertire il voto in Michigan. "Non so il motivo per cui si comporta così, ma penso sia totalmente irresponsabile", ha ribadito.

Coronavirus, "non ci sarà nessun lockdown nazionale" Sulla lotta al coronavirus, Biden ha assicurato che "non ci sarà alcun lockdown nazionale, non chiuderò l'economia a causa del virus". Il presidente eletto ha ribadito però che metterà in campo una strategia nazionale, a partire dall'obbligo della mascherina: "Non è un simbolo di appartenenza politica ma un dovere patriottico". Biden è quindi tornato ad attaccare Trump che impedisce una regolare transizione: "Non c'è alcuna scusa per non condividere i dati, ci sono oltre 250 mila americani morti per il virus, ma ancora non abbiamo le necessarie informazioni. Quante persone devono ancora morire?".

Scelto il nuovo segretario al Tesoro Entro giovedì prossimo, giorno di Ringraziamento, verrà annunciato il nome del prossimo segretario al Tesoro Usa. "Raccoglierà consensi tra i democratici nelle loro varie posizioni", ha detto Biden, incontrando la stampa dopo un confronto con i governatori.