Joe Biden ha ottenuto 306 grandi elettori (ben oltre i 270 necessari per vincere la presidenza), mentre Donald Trump si è fermato a 232. Sono i dati forniti dalle proiezioni dell'emittente Cnn, che ha assegnato gli ultimi due Stati rimasti in bilico. La Georgia è andata al democratico, mentre il North Carolina al repubblicano. Il risultato è esattamente l'opposto di quello del 2016, quando Trump vinse con 306 elettori (contro i 232 di Hillary Clinton).

La portavoce della Casa Bianca: "Ci sarà un secondo mandato di Trump" "Penso che il presidente Donald Trump il 20 gennaio parteciperà al suo Inauguration Day". Così la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha riposto su Fox Business a chi le chiedeva se il tycoon parteciperà alla cerimonia del giuramento di Joe Biden. "Il presidente Trump crede che sarà ancora il presidente Trump e che inizierà un secondo mandato", ha aggiunto McEnany.

Team Biden chiede l'accesso al briefing degli 007 Invece il transition team di Biden chiede l'accesso al briefing di intelligence presidenziale, finora negato da Trump così come tutte le prerogative previste dal processo di transizione. "Abbiamo bisogno di informazioni in tempo reale per affrontare le crisi del momento", ha detto Jen Psaky, del transition team democratico, riferendosi all'impatto della pandemia. "E' imperativo per il nostro team e per i nostri esperti avere questo accesso", ha aggiunto.