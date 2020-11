Usa 2020, autorità elettorali: "Nessuna prova di brogli"

Diverse autorità elettorali americane statali e locali hanno affermato in un comunicato congiunto di non aver trovato, ad oltre una settimana dalle elezioni presidenziali, "alcuna prova" di schede perse o modificate o di sistemi di voto violati. "L'elezione del 3 novembre è stata la più sicura della storia degli Stati Uniti", garantiscono, contraddicendo le accuse di votazioni fraudolente da parte di Donald Trump e del suo entourage.

Mark Zuckerberg ha detto in un incontro con i suoi dipendenti che "l'esito delle elezioni è ora chiaro e che Biden sarà il nostro prossimo presidente". "E' importante che la gente abbia fiducia che le elezioni sono state fondamentalmente oneste e questo vale anche per le decine di milioni di persone che hanno votato per Trump", ha osservato il ceo di Facebook.

Intanto il presidente eletto Joe Biden ha avuto un colloquio con Papa Francesco. Lo ha riferito il team di Biden in una nota riportata dalla Cnn. "Il presidente eletto ha ringraziato Sua Santità per le sue benedizioni e congratulazioni e ha espresso il suo apprezzamento per la leadership di Sua Santità nel promuovere la pace, la riconciliazione e i legami comuni dell'umanità in tutto il mondo", si legge nella nota. Biden ha quindi espresso il suo "desiderio di collaborare" su questioni come "l'assistenza agli emarginati e ai poveri, la crisi dei cambiamenti climatici e l'accoglienza e l'integrazione dei migranti e dei rifugiati nelle nostre comunità".