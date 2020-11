Usa 2020, media: Joe Biden valuta un'azione legale contro l'amministrazione Trump

Nella sua seconda giornata da presidente eletto, Joe Biden, dopo essere andato in chiesa, ha reso omaggio nel cimitero retrostante alle tombe della sua prima moglie Neilia e della loro figlia Naomi, morte in un tragico incidente d'auto, nonché a quella del figlio Beau, deceduto per cancro nel 2015. Un rito che aveva compiuto anche martedì, il giorno delle elezioni, e che ha ripetuto, per la prima volta, da presidente. Biden è quindi rientrato nella sua casa di Wilmington.