Pressing su Trump, anche Melania gli consiglia di accettare la sconfitta ma lui twitta: "Questa elezione è stata rubata"

Si intensifica il pressing di Jared Kushner su Donald Trump per convincerlo ad accettare la sconfitta e concedere pubblicamente la vittoria a Joe Biden. Anche la moglie Melania, dice una fonte, gli ha detto di accettare la sconfitta. Altre indiscrezioni provenienti da ambienti americani parlano degli ex presidenti Obama e Bush molto attivi in questo senso.

Melania starebbe cercando in privato di convincerlo della necessità di riconoscere la sconfitta, mentre i figli maggiori Donald Junior ed Eric stanno invece lavorando con i repubblicani perché rifiutino pubblicamente il risultato elettorale, affiancandosi così alla lotta del padre.

Lo staffa di Trump verso il via alla campagna - Intanto però lo staff di Trump sta pianificando un blitz di messaggi per alimentare la sua argomentazione, non suffragato finora da alcuna prova, secondo cui al presidente è stato sottratto un legittimo secondo mandato attraverso conteggi di voti fraudolenti negli swing states, hanno detto alla Cnn tre fonti.

Secondo due delle fonti, uno dei modi in cui intende farlo è presentare i necrologi delle persone che la campagna sosterrà hanno votato alle elezioni: l'altro, già filtrato, è la possibilità di organizzare i raduni in stile campagna elettorale per amplificare il messaggio. Obiettivo dell'iniziativa è sollevare dubbi sui risultati in modo che la pressione diventi insostenibile per aprire indagini o innescare automaticamente il riconteggio: tutto questo prolungherebbe il processo e potenzialmente darebbe alla campagna di Trump più tempo per portare avanti il suo contenzioso legale.

Ma The Donald non ci sta - "Crediamo che queste persone siano ladri. Le grandi città sono corrotte. Questa e' stata un'elezione rubata. Il miglior sondaggista britannico ha scritto questa mattina che e' stata chiaramente un'elezione rubata, che e' impossibile immaginare che Biden abbia superato Obama in alcuni di questi stati. Dove era importante, hanno rubato cio' che dovevano rubare". Cosi' su Twitter il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump, citando il repubblicano Newt Gingrich, speaker della Camera fra 1995 e 1999.