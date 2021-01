Assalto al Congresso Usa: chi è Eugene Goodman, l'agente "esca" che ha salvato i senatori

Veterano dell'esercito che ha servito almeno un turno in Iraq, Goodman è poliziotto del Capitol da almeno dieci anni: il video diventato popolare sulla scia dell'assalto del 6 gennaio lo mostra inseguito dal gruppo che rifiutava di obbedire ai suoi ordini di fermarsi o tornare indietro. Le immagini mostrano quindi l'agente che indirizza la folla in un'altra direzione, mentre colleghi dall'altro lato della porta cercano disperatamente di bloccarla.

"Il poliziotto affronta il primo inseguitore cercando di sfidarlo, poi si fa seguire in un corridoio laterale", riportano i media americani dopo aver esaminato il video. "E' stata questione di secondi", scrive il Washington Post. "Ha certamente salvato vite", ha scritto su Twitter Kristin Wilson, la giornalista della Cnn che per prima lo ha identificato per nome. Goodman adesso è visto come un eroe nazionale: "Ha usato se stesso, uomo di colore, come esca", ha osservato Pamela Colloff di ProPublica.

Doug Jensen, 41 anni di Des Moines in Iowa, è stato intanto arrestato sabato dopo esser stato identificato come l'inseguitore dell'agente. Di lui si sa che è un QAnon (indossava una maglietta del gruppo complottista) e che è stato licenziato dalla società di costruzioni per cui lavorava da alcuni anni.