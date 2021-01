Assalto al Congresso Usa, quattro sostenitori di Trump e un agente: ecco chi sono le vittime

Brian Sicknick - Agente della polizia del Congresso statunitense, Brian Sicknick, 40 anni, è morto in seguito alle ferite riportate durante l’assalto. Il poliziotto è stato colpito "mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti", si legge in una nota. Tornato in caserma è poi crollato a terra ed è stato portato in ospedale, dove è deceduto dopo ore di agonia.

Ashli Babbitt - Di San Diego, Ashli Babbitt, 35 anni, è rimasta uccisa durante le proteste in Campidoglio. La donna, che era una veterana dell'aeronautica, è stata colpita da un agente della polizia del Campidoglio con la sua arma di servizio. Sulla sua morte è stata aperta un'inchiesta. Il marito di Babbitt ha detto a un'emittente locale che era una grande sostenitrice di Donald Trump. Cosa che si evince anche dai profili social della donna, dove ci sono molti tweet e post a sostegno del tycoon.

Kevin Greeson - Secondo quanto riportano i media locali, Kevin Greeson, originario di Athens nello stato dell’Alabama, ha avuto un infarto durante l’assalto, ma fuori dal Congresso Usa. Era un appassionato di armi, come dimostrano le foto che lo ritraggono mentre le tiene in pugno, e un accanito sostenitore di Trump, come dimostra via sua foto profilo col marchio "Trump-Pence, Make America Great again".

Benjamin Phillips - Benjamin Phillips era un programmatore di computer. Accanito fan di Trump,ha fondato un sito web per i sostenitori del tycoon, Trumparoo. Phillips, giunto a Washington dalla Pennsylvania, è morto di ictus durante l’assalto.

Roseanne Boyland - Originaria della Georgia, secondo la polizia Boyland potrebbe essere stata calpestata dalla folla durante l’assalto. Era la prima manifestazione pro Trump alla quale partecipava.