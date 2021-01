Usa, morto un agente ferito negli scontri al Congresso

Washington, il Congresso dopo l'assalto Ansa 1 di 13 Ansa 2 di 13 Ansa 3 di 13 Ansa 4 di 13 Ansa 5 di 13 Ansa 6 di 13 Ansa 7 di 13 Ansa 8 di 13 Ansa 9 di 13 Ansa 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un agente della polizia del Congresso statunitense è morto in seguito alle ferite riportate durante l'assalto dei sostenitori di Donald Trump a Capitol Hill. Il poliziotto Brian Sicknick stava è stato colpito "mentre si opponeva fisicamente ai manifestanti", si legge in una nota. Tornato in caserma è poi crollato a terra ed è stato portato in ospedale, dove è deceduto dopo ore di agonia.