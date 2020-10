Coronavirus, oltre 45 milioni di casi nel mondo 

A metà novembre "saremo come a fine marzo, con la differenza che allora l'epidemia riguardava Lombardia e Veneto, mentre ora abbraccia tutta Italia". E' quanto afferma Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, sottolineando che la curva epidemica "avrà un'impennata insostenibile se non si prendono subito misure drastiche. Il mezzo lockdown non basta, sarebbe meglio fermare del tutto il Paese per un mese, subito. Siamo ancora in tempo per non arrivare a quei numeri".