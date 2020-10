Coronavirus, a Londra protesta anti-restrizioni: in migliaia senza mascherina

"Oggi siamo in nostro potere e non rispettiamo le loro regole", ha spiegato Louise Creffield, la fondatrice di Save Our Rights Uk, uno dei gruppi all'origine della protesta. "Non importa cosa dicono, non importa quali minacce paventano, non importa se cercano di intimidirci, non lo accetteremo, perché non rispettiamo le loro regole. Non ascoltiamo perché non acconsentiamo", ha aggiunto, citata dal Guardian. Mentre sfilavano per Oxford Street, i manifestanti hanno inneggiato alla libertà consigliando ai passanti di togliersi le mascherine. Altri hanno manifestato suonando batterie e fischietti.

Sono sempre più numerose le aree del Regno Unito dove è scattato il lockdown totale o si sono adottate misure più restrittive per contenere la diffusione del coronavirus. L'ultimo indice Rt è stimato da 1,2 a 1,4.