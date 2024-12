Corea del Sud, Yoon si scusa per la legge marziale: "Non si ripeterà"

Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha offerto le sue scuse per la legge marziale dichiarata e poi ritirata a causa del voto contrario del Parlamento. "Non si ripeterà più", ha detto in un messaggio televisivo alla nazione tornando in pubblico per la prima volta dal caos innescato martedì sera. "Non mi sottrarrò alla responsabilità legale e politica sulla dichiarazione di legge marziale", motivata "a causa della disperazione come presidente". Rinnovando le scuse "per la confusione causata", Yoon ha aggiunto che lascerà "che sia il suo partito (il People Power Party) a stabilizzare la situazione politica in futuro, incluso il mio mandato".