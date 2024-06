Copenaghen, la premier danese Mette Frederiksen aggredita in strada: un arresto

Paura in Danimarca per la premier Mette Frederiksen, che è stata aggredita in strada a Copenaghen. E' stata avvicinata al mercato in piazza Kultorvet, nel cuore della città, da un uomo che l'ha presa a pugni. L'aggressore, riferisce la sede della stessa politica, è stato subito bloccato e arrestato. La premier, che non è in pericolo di vita, si è detta "scioccata" da quanto accaduto.