L'accoltellatore, come riporta Der Spiegel citando proprie fonti, "è il 25enne Sulaiman A., nato a Herat, in Afghanistan, e residente in Assia a circa 40 chilometri da Mannheim" e finora "non era stato notato dalle autorità come estremista". Il giovane "ha agito probabilmente con motivi islamisti, secondo le valutazioni degli investigatori. Tuttavia, ciò non è ancora confermato", premette il settimanale.