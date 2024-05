Cina, attacco con coltello in una scuola elementare: 2 morti e 10 feriti

In Cina due persone sono state uccise e altre 10 ferite in un attacco con coltello in una scuola elementare nella provincia meridionale di Jiangxi.

Non è ancora chiaro se tra le vittime ci siano anche dei bambini. L'attacco è avvenuto nella città di Guixi. La polizia ha detto che l'aggressione è stata compiuta da una donna di 45 anni, che ha utilizzato un coltello da frutta.