Per la prima volta dopo l'attentato del 15 maggio, il premier slovacco Robert Fico si mostra in pubblico in un video pubblicato su Facebook. Il primo ministro si è detto pronto a tornare al lavoro a giugno. Fico ha poi parlato dell'aggressione spiegando che l'attacco ha causato seri danni alla sua salute e "sarà un piccolo miracolo se tornerò al lavoro tra qualche settimana". "Non provo nessun odio nei confronti dell'assalitore. Lo perdono", ha sottolineato.