Consiglio Ue, trovato l'accordo sul nuovo Patto sulla migrazione | Piantedosi: "Italia in posizione di grande responsabilità"

Il nodo finale consisteva nel trovare un testo soddisfacente sulla definizione dei Paesi terzi sicuri, nei quali sarà possibile inviare i migranti che non ricevono asilo.

"Abbiamo cercato di rendere attuabili le procedure di frontiera, processo che noi riteniamo debba andare avanti. Riteniamo che sia un giorno in cui parte qualcosa e non solo sia un giorno di arrivo", ha proseguito Piantedosi.

"L'Italia non sarà il centro raccolta di migranti dell'Ue

Il ministro ha scongiurato l'ipotesi che l'Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso "venissero pagati per mantenere i migranti irregolari nei propri territori. L'Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell'Europa. Siamo riusciti a ottenere un quadro giuridico di riferimento per possibili intese con Paesi terzi sicuri e abbiamo evitato che venissero poste delle limitazioni che avrebbero escluso alcuni Paesi".