Patto Ue, Meloni: "Vecchie regole superate, Scholz è d'accordo" | Il cancelliere: "Roma partner affidabile"

Migranti, Meloni: "Dare attenzione ai Paesi più esposti" Nel bilaterale è stato affrontato anche il tema migranti e il presidente del Consiglio ha spiegato: "Speriamo ci si possa trovare a metà strada per difendere gli interessi di tutte le nazioni. Stiamo lavorando per cercare delle soluzioni e trovare un punto di accordo: sono convinta che arrivare a una soluzione sia prioritario ma penso anche che sia importante dare attenzione alle rivendicazioni dei Paesi che sono maggiormente sotto pressione".

Scholz: "L'Italia è un partner affidabile" Il cancelliere Scholz ha sottolineato che "l'Italia è un partner importante e affidabile. Ci sono ottime relazioni. Collaboriamo molto bene con Roma". Ha aggiunto che Germania e Italia lavorano insieme "nell'Unione europea, nella Nato, nel G7 e nel G20", precisando che i due Paesi "intensificheranno la cooperazione" e che, dopo ulteriori colloqui, "potremo firmare il piano d'azione che abbiamo concordato".

Sul tema migranti, il leader tedesco ha spiegato che si tratta di un nodo importante per la Germania, l'Italia e l'Europa. Ha poi detto di credere "che troveremo una risposta comune europea sul tema dei rifugiati" e delle politiche di asilo. E ha osservato come sarebbe opportuno gestire l'immigrazione con "corridoi legali per personale qualificato", ma "chi non ha diritto a rimanere deve tornare nel suo Paese".

Scholz: "No a scaricare i problemi" Ancora sul nodo migrazione, Scholz ha affermato che la strategia di "scaricare i problemi sugli altri e puntare l'indice" è destinata a fallire, evidenziando gli sforzi compiuti dall'Italia a fronte dell'emergenza migratoria, ma anche l'accoglienza di rifugiati in Germania, sia dall'Ucraina sia da altri Paesi.

Meloni: "Nuovo Patto Ue di migrazione e asilo" Meloni ha sottolineato l’importanza di un nuovo Patto europeo di migrazione e asilo , aggiungendo che va data attenzione alle istanze dei Paesi di origine e transito. "In vista del Consiglio europeo - ha chiarito -, credo sia il caso di lavorare in un quadro più generale e credo sia utile, come l'Italia sta facendo, lavorare anche con la Commissione europea".

"Meloni: "Salviamo vite in solitudine, la sfida è lavorare con l'Ue" Meloni ha poi aggiunto che con Scholz "abbiamo parlato di come in solitudine l'Italia corra in lungo e in largo per il Mediterraneo" per cercare di salvare migranti e garantire il diritto internazionale. E ha evidenziato che "c'è una congiuntura sfavorevole di fronte alla quale il nostro Paese fa un lavoro straordinario, io credo che la grande sfida sia fare quel lavoro insieme. La sfida non è parlare solo di come intendiamo trasferire i migranti europei da una nazionale all'altra, ma come gestire i movimenti primari. Il tema è difendere i confini esterni, combattere la tratta di esseri umani e favorire un'immigrazione legale. La grande sfida è lavorare in un quadro più generale".

Scholz: "Assieme sosteniamo Kiev" I due leader hanno inoltre discusso della guerra e Scholz ha affermato al riguardo: "Assieme siamo al fianco dell'Ucraina, che appoggiamo con le armi, con l'addestramento militare e lo faremo fino a quando sarà necessario".