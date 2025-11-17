L'Italia ha ribadito la propria posizione in riferimento alle due guerre in corso in Medioriente e in Ucraina. Il Consiglio Supremo di Difesa, riunitosi al Quirinale, ha espresso le proprie conclusioni sulle azioni da intraprendere in merito ai maggiori dossier internazionali. Per quanto riguarda Gaza, il nostro Paese "è presente nell'assistenza umanitaria nella Striscia e farà la sua parte anche per l'addestramento delle forze di polizia palestinesi, e nella partecipazione alle iniziative dell'Ue e della comunità internazionale". Il conflitto in Ucraina, invece, secondo esperti e governo "ha mostrato una trasformazione nella condotta delle azioni militari soprattutto per quanto riguarda l'impiego di droni, che la Russia utilizza anche violando lo spazio areo della Nato e degli Stati Ue".