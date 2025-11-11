La tregua in Medioriente regge nonostante l'Idf non abbia interrotto i raid mirati. La Knesset ha votato il primo sì alla pena di morte per i terroristi. Il Comitato egiziano a Gaza (organizzazione non governativa che operato sotto la supervisione dello Stato nordafricano) ha annunciato di aver istituito 16 campi nella Striscia per accogliere circa 100mila famiglie palestinesi sfollate. Israele, intanto, ha ricevuto la salma di un altro ostaggio morto, consegnata attraverso la Croce Rossa. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, che riporta dati forniti da Hamas, il bilancio complessivo delle vittime nella Striscia dall'inizio del conflitto ha superato quota 69mila. Il conteggio è stato aggiornato dopo il ritrovamento di numerosi corpi rimasti sepolti sotto le macerie.