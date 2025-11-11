Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 5 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Israele, primo sì della Knesset alla pena di morte per i terroristi | Wsj: "La Siria entra nella coalizione anti-Isis"

Gaza, ong Egitto: istituiti 16 campi per ospitare 100mila famiglie palestinesi sfollate. Israele ha ricevuto la salma di un altro ostaggio morto

di Redazione online
11 Nov 2025 - 00:46

La tregua in Medioriente regge nonostante l'Idf non abbia interrotto i raid mirati. La Knesset ha votato il primo sì alla pena di morte per i terroristi. Il Comitato egiziano a Gaza (organizzazione non governativa che operato sotto la supervisione dello Stato nordafricano) ha annunciato di aver istituito 16 campi nella Striscia per accogliere circa 100mila famiglie palestinesi sfollate. Israele, intanto, ha ricevuto la salma di un altro ostaggio morto, consegnata attraverso la Croce Rossa. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, che riporta dati forniti da Hamas, il bilancio complessivo delle vittime nella Striscia dall'inizio del conflitto ha superato quota 69mila. Il conteggio è stato aggiornato dopo il ritrovamento di numerosi corpi rimasti sepolti sotto le macerie.

Leggi anche

Medioriente e Ucraina, le due guerre legate nel nome di Iran e Russia: ecco come

israele guerra hamas
israele
hamas

Sullo stesso tema