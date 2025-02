Congo, Onu: "Detenute stuprate e bruciate vive a Goma"

"Nella maggior parte degli ospedali stanno arrivando nuovi feriti. Non si tratta solo di persone ferite di recente, ma anche di chi è rimasto nascosto o bloccato in aree irraggiungibili", afferma Stephan Goetghebuer, responsabile dei programmi di MSF in Nord Kivu. "La maggior parte degli ospedali sono sopraffatti, in particolare l'ospedale di Virunga e di Kyeshero sono pieni di pazienti. All'ospedale di Virunga, supportato da MSF, ci sono 100 pazienti con ferite da arma da fuoco e tre unità chirurgiche lavorano tutto il giorno senza sosta. È una situazione seria".