Ribelli del M23 annunciano il cessate il fuoco in Congo

I ribelli dell'M23, sostenuti dal Ruanda che hanno conquistato la città chiave di Goma, nella Repubblica Democratica del Congo orientale, hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale nella regione per motivi umanitari, in seguito alle richieste di un corridoio sicuro per gli aiuti e alle centinaia di migliaia di sfollati. Lo riportano i media internazionali. I ribelli dell'M23 hanno dichiarato che il cessate il fuoco sarebbe iniziato oggi. L'annuncio è arrivato poco dopo che l'agenzia sanitaria dell'Onu ha dichiarato che almeno 900 persone sono state uccise negli scontri della scorsa settimana a Goma.