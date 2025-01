Congo, Msf: "Allarme colera a Goma dopo i violenti scontri"

Medici senza frontiere lancia l'allarme colera a Goma, in Congo, dopo giorni di scontri tra l'esercito e il gruppo armato M23 supportato dal Ruanda, che ha preso il controllo della città. Secondo l'Ong, si segnalano ancora disordini in alcune zone della città. Msf, dice la responsabile locale Natalia Torrent, lavora "all'ospedale di Kyeshero dove abbiamo ricevuto 142 pazienti, metà civili e metà militari. Sembra che stia tornando la calma. Stiamo valutando la situazione dell'acqua in città, perché abbiamo sentito che negli ultimi giorni, soprattutto a causa della mancanza di elettricità, la distribuzione dell'acqua non è stata fatta correttamente. Temiamo quindi che presto possa comparire il colera".