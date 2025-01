Scontri in Congo, la Croce Rossa lancia l'allarme: rischio fuga del virus ebola da un laboratorio

La Croce Rossa internazionale ha lanciato un allarme sul rischio di fuga di virus, tra cui l'ebola, da un laboratorio a Goma, in Congo. Ciò in quanto i violenti combattimenti in corso tra l'esercito regolare e i ribelli dell'M23 mettono a rischio la sicurezza del laboratorio. Nella zona, gli scontri infuriano da giorni e hanno portato il Paese nel caos dopo che i ribelli sostenuti dal Ruanda hanno preso il controllo della città, provocando decine di morti.