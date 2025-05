Conclave, il cardinale newyorkese Dolan: "Trump vestito da Papa? Non doveva farlo"

A mostrare indignazione per l'immagine di Trump vestito da Pontefice è stata anche la stessa Conferenza cattolica dello Stato di New York. "Non c'è niente di intelligente o divertente in questa immagine, il presidente non dovrebbe prendersi gioco di noi", si legge in una nota ufficiale. Alla richiesta di rispondere alle critiche, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha affermato: "Il presidente Trump è volato in Italia per rendere omaggio a Papa Francesco e partecipare al suo funerale, ed è stato un fermo sostenitore dei cattolici e della libertà religiosa".