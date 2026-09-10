Ad agosto una vasta area caratterizzata da temperature molto superiori alla norma si è estesa dalla Spagna nord-orientale verso il Mediterraneo occidentale e centrale, arrivando fino all'Europa orientale. In diversi Paesi il divario rispetto alle temperature abituali è stato particolarmente marcato. Francia, Italia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ungheria, Romania e ampie zone dei Balcani hanno registrato valori generalmente compresi tra 3 e 5°C oltre la media. Il caldo eccezionale non si è, però, presentato da solo. In molte aree dell'Europa occidentale, centrale e orientale agosto ha portato anche condizioni più asciutte del normale.