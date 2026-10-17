Cisgiordania, coloni israeliani aggrediscono diplomatici europei a Taybeh

Secondo le testimonianze raccolte dall'emittente, sette coloni mascherati sono arrivati a bordo di quad, hanno circondato i veicoli diplomatici e preteso di controllare i documenti dei funzionari europei, prima di aggredire la delegazione con bastoni e lanci di pietre. Il finestrino di un'automobile appartenente al consolato belga è stato infranto, mentre uno dei filmati mostra un diplomatico a terra accanto a un veicolo. Secondo ulteriori ricostruzioni della stampa israeliana, tra i presenti figuravano anche rappresentanti consolari di Francia e Belgio. Non sono state finora confermate lesioni a carico dei diplomatici.