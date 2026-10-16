Assalto alla Flotilla, indagato a Roma anche il ministro della Difesa israeliano Katz

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati anche il ministro della Difesa israeliano Israel Katz nell'ambito dell'inchiesta sugli assalti alle due missioni della Global Sumud Flotilla. Il suo nome si aggiunge a quello del ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, anche lui coinvolto nel procedimento. In totale sono una dozzina le persone indagate dai magistrati romani.
Trattamenti degradanti
Le accuse formulate comprendono tortura e sequestro di persona. Al centro dell'inchiesta non ci sono soltanto gli abbordaggi delle imbarcazioni, che secondo i pm sarebbero avvenuti in violazione del diritto internazionale, ma anche il trattamento riservato agli attivisti dopo il loro fermo. Dalle indagini dei magistrati romani emergono presunte violazioni legate alle condizioni di detenzione degli attivisti della Flotilla. In particolare, vengono contestati trattamenti degradanti e il mancato rispetto dei diritti basilari e di difesa.