Assalto alla Flotilla, indagato a Roma anche il ministro della Difesa israeliano Katz

Le accuse formulate comprendono tortura e sequestro di persona. Al centro dell'inchiesta non ci sono soltanto gli abbordaggi delle imbarcazioni, che secondo i pm sarebbero avvenuti in violazione del diritto internazionale, ma anche il trattamento riservato agli attivisti dopo il loro fermo. Dalle indagini dei magistrati romani emergono presunte violazioni legate alle condizioni di detenzione degli attivisti della Flotilla. In particolare, vengono contestati trattamenti degradanti e il mancato rispetto dei diritti basilari e di difesa.