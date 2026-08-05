Ketziot, il carcere più duro d'Israele raccontato da chi lo ha vissuto: "È un campo di tortura"

In questo contesto avrebbero voluto inserire anche i coccodrilli.

I coccodrilli non servono a nulla, perché e già un inferno così com'è. Lì dentro torturano le persone, che non hanno la possibilità di spostarsi di mezzo metro, figuriamoci se esiste davvero una minima possibilità di fuggire. Parliamo di un carcere sorvegliato in ogni centimetro da militari e poliziotti, dove i prigionieri sono annichiliti e non esiste alcun pericolo di evasione. La decisione del tribunale di bloccare tutto è puro folklore, perché è come se si volesse dimostrare che c'è una reale opposizione a Ben Gvir. Ma non è così. E nessuno dei ministri fa mistero di questa realtà. Anzi, per uno come Ben Gvir, questa struttura è un vanto. E i video che lui stesso pubblica sui suoi social lo dimostrano.