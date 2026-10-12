La Cina continua le pressioni su Taiwan per la "riunificazione" | Pechino avverte Washington: "Non vogliamo ingerenze esterne"

Tutto è iniziato il 10 ottobre, giorno di festa nazionale per Taiwan. In occasione, il presidente Lai Ching-te ha dichiarato che l'isola vuole la pace ma non è disposta a rinunciare alla propria libertà. Per Lai, infatti, il rafforzamento della difesa taiwanese non rappresenta una provocazione. L’aumento degli investimenti militari, ha spiegato, punta a dissuadere una guerra e a permettere che un eventuale dialogo con Pechino avvenga "su basi di parità e dignità". Nelle stesse ore anche gli Stati Uniti hanno alzato i toni. Il Dipartimento di Stato americano ha definito "profondamente destabilizzanti" le attività marittime cinesi al largo della costa orientale di Taiwan, dove negli ultimi mesi Pechino ha intensificato i pattugliamenti.