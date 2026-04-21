Taiwan, la Cina invia 24 aerei militari e 8 navi nello Stretto

La Cina ha inviato 24 aerei militari e otto navi nei pressi di Taiwan nelle ultime 24 ore, portando rispettivamente a 128 e 173 il numero di aerei e navi rilevati nello Stretto dall'inizio di aprile. Lo riferisce il ministero della Difesa di Taipei su X. Undici aerei si sono introdotti nella Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz) di Taiwan, che ha dispiegato navi, aerei e sistemi missilistici per monitorare le attività dei militari cinesi. La Cina rivendica Taiwan come "parte inalienabile" del suo territorio e organizza sortite a cadenza quotidiana nello Stretto per affermare il suo controllo sull'isola.