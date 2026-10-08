Taiwan, la Cina invia tre aerei e sette navi militari nello Stretto | Taipei: "Velivolo ha violato la Zona d'identificazione"

Le azioni cinesi secondo il monitoraggio di Taipei © X
La Cina ha inviato tre aerei militari e sette navi nello Stretto di Formosa, al largo di Taiwan, nelle ultime 24 ore. A riferirlo su X è il ministero della Difesa di Taipei nel quotidiano aggiornamento relativo alle attività militari cinesi. Secondo il governo di Taiwan, nelle ultime 24 ore un velivolo si sarebbe introdotto nella Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz). La Cina, che rivendica Taiwan come "parte inalienabile" del suo territorio, ha inviato nello Stretto un totale di 28 aerei e 91 navi dall'inizio di ottobre, come parte di una intensa campagna di pressione rafforzata a partire dal 2022 dopo la visita dell'allora presidente della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi a Taipei nel 2022.
Nord Corea contro gli Usa: "minaccia per la Stabilità"
Intanto il governo nordcoreano continua a dare pieno sostegno alla politica cinese, condannando con fermezza la vicinanza degli Usa a Taiwan. In un editoriale diramato dall'agenzia Kcna e attribuito all'analista nordcoreano per gli Affari internazionali Kim Myong Chol, la postura degli Stati Uniti nella regione viene bollata come una "minaccia per la pace e la stabilità". L'analista ha criticato in particolare l'arrivo a Taiwan di una batteria di caccia statunitensi F-16V Block 70, affermando che Washington dovrebbe "pensare due volte" se sia pronta a uno scontro diretto con la Cina e se sia in grado di affrontarne le conseguenze.