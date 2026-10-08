Taiwan, la Cina invia tre aerei e sette navi militari nello Stretto | Taipei: "Velivolo ha violato la Zona d'identificazione"

La Cina ha inviato tre aerei militari e sette navi nello Stretto di Formosa, al largo di Taiwan, nelle ultime 24 ore. A riferirlo su X è il ministero della Difesa di Taipei nel quotidiano aggiornamento relativo alle attività militari cinesi. Secondo il governo di Taiwan, nelle ultime 24 ore un velivolo si sarebbe introdotto nella Zona d'identificazione della difesa aerea (Adiz). La Cina, che rivendica Taiwan come "parte inalienabile" del suo territorio, ha inviato nello Stretto un totale di 28 aerei e 91 navi dall'inizio di ottobre, come parte di una intensa campagna di pressione rafforzata a partire dal 2022 dopo la visita dell'allora presidente della Camera dei rappresentanti Usa Nancy Pelosi a Taipei nel 2022.