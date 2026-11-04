Durante la campagna elettorale Pappas non ha messo al centro della propria candidatura il fatto di essere gay. Il marito lo ha accompagnato in alcuni appuntamenti pubblici, ma il messaggio rivolto agli elettori si è concentrato soprattutto sulle questioni economiche e sociali. A dominare il confronto sono stati l'aumento del costo della vita, le spese sanitarie, la corruzione e la necessità di un cambiamento nella politica federale. Temi sui quali il democratico ha costruito il proprio confronto con Sununu, cercando di presentare la sfida come una scelta tra gli interessi del New Hampshire e la linea politica del presidente Donald Trump. La dimensione storica della sua elezione assume comunque un significato particolare in un Congresso che, con il suo arrivo al Senato, registra un nuovo primato in termini di rappresentanza LGBTQ+.