I grandi chef francesi lanciano l’allarme: “La nostra gastronomia è in pericolo”

Secondo gli chef firmatari, la gastronomia non è un lusso per pochi, ma un bene comune, riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO dal 2010. È il cuore pulsante di un ecosistema che unisce produttori, allevatori, viticoltori, cuochi, sommelier, artigiani della tavola e personale altamente specializzato. Nessun altro settore, sostengono, impiega così tanti lavoratori per offrire un’esperienza di qualità con margini di profitto così ridotti. La gastronomia non è snobismo: è eccellenza al servizio di tutti.