TheFork diventa social e introduce un assistente vocale basato sull’IA

TheFork introduce oggi anche un nuovo assistente vocale intelligente, attualmente in fase beta per un gruppo selezionato di utenti. Basta parlare o scrivere come si farebbe con un amico, usando richieste in linguaggio naturale — da “un tavolo romantico per due domani sera a milano” a “un posto veg-friendly vicino alla stazione” — per ottenere risultati immediati e rilevanti, senza filtri né moduli da compilare.